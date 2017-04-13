الجزيرة قد يتوج بالدوري الإماراتي أمام الشباب في هذه الحالة

سيحتاج الجزيرة للفوز على الشباب غدا الجمعة وانتظار تعثر الأهلي ملاحقه المباشر بالخسارة أو التعادل على أرض الوحدة بعد غد السبت للتتويج بلقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم قبل ثلاث جولات على النهاية.

ويتصدر الجزيرة، الساعي للقبه الأول منذ 2011 والثاني في تاريخه، المسابقة برصيد 56 نقطة من 22 مباراة يليه الأهلي حامل اللقب برصيد 48 نقطة.

وسيرفع الجزيرة رصيده إلى 59 نقطة في حال فوزه وسينتظر تعادل الأهلي أو خسارته ما يجعل الفارق بينهما يستحيل تعويضه قبل ثلاث جولات على النهاية.

وقال الهولندي هينك تن كات مدرب الجزيرة في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء “نحن بحاجة ماسة لحصد النقاط الثلاث من مباراتنا أمام الشباب لأنها ستضعنا على بعد نقطة واحدة فقط من التتويج بلقب الدوري قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات.

“كما أن الفوز غدا سيصيب المنافسين على اللقب بإحباط مضاعف ولهذا فإن هذه المواجهة تحمل أهمية كبيرة للغاية لنا. نحترم الشباب ونعرف أنه فريق جيد يمتلك لاعبين بإمكانيات كبيرة بالرغم من تذبذب نتائجه في هذا الموسم.

“المنافس لا يعاني من أية ضغوط في الدوري ولهذا سيخوض المباراة بأريحية وسيقدم أفضل ما لديه وهنا تكمن الخطورة. نحن جاهزون والجميع متحفز للمشاركة لذا أواجه مشكلة تتعلق باختيار التشكيلة الأساسية والبدلاء.”

وسيخوض الجزيرة المباراة بتشكيلة مكتملة باستثناء غياب سالم علي وأحمد ربيع للإصابة.

في المقابل عادت بعثة الأهلي من السعودية امس الأربعاء بعد الفوز 3-1 على التعاون وتصدر المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا بسبع نقاط في أربع مباريات بفارق الأهداف عن الاستقلال الإيراني.

وسيتدرب الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الوحدة على أمل مواصلة المنافسة على لقب الدوري وتأجيل تتويج الجزيرة.

ويلتقي غدا أيضا اتحاد كلباء صاحب المركز 12 مع بني ياس متذيل الترتيب في مباراة قد تحسم بقاء الأول في دوري المحترفين وتقرب الثاني أكثر من الدرجة الثانية.

ويلعب أيضا حتا مع النصر والشارقة مع الإمارات صاحب المركز قبل الأخير.

وفي باقي مباريات يوم السبت يلتقي الظفرة مع دبا الفجيرة والوصل الرابع برصيد 45 نقطة مع العين ثالث الترتيب برصيد 46 نقطة في قمة المرحلة.