استمع للنشيد الوطني الإماراتي وسط نيويورك

المصدر: نيويورك - إرم نيوز

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، تؤدي خلاله إحدى المشاركات في فعاليات سباق زايد الخيري الثالث عشر في ولاية نيويورك الأمريكية، للنشيد الوطنى الإماراتي.

وشارك في السباق، الذي يعود ريعه إلى أبحاث أمراض الكلى وانتهى بمتنزه “سنترال بارك” في نيويورك، أكثر من 8600 متسابق، بينهم نخبة من العدائين المعروفين.

ويهدف السباق إلى نشر الوعي بأمراض الكلى ودعم الأبحاث الخاصة بها.

ونظمت السباق منظمة “رود رنر” في نيويورك بالتعاون مع سفارة الإمارات في واشنطن والقنصلية العامة في نيويورك ومؤسسة الكلى الوطنية “ناشيونال كيدني فاونديشن”.