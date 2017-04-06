سبب تردد كوزمين في تدريب منتخب الإمارات

المصدر: إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية رومانية، عن سبب تردد أولاريو كوزمين، المدير الفني للنادي الأهلي في قبول فكرة تدريب منتخب الإمارات خلفا لمهدي علي الذي استقال عقب الخسارة أمام أستراليا بتصفيات كأس العالم.

وقالت صحيفة “فانتيك” الرومانية إن كوزمين يرغب في استكمال عقده مع الأهلي بسبب راتبه خلال العامين المقبلين الذي يصل إلى 10 ملايين دولار.

ويحظى كوزمين بتأييد واسع في أن يصبح المدير الفني الجديد لمنتخب الإمارات.

وقال زبير بيا نجم منتخب تونس السابق في تصريحات تلفزيونية إن معرفة كوزمين بالكرة في الخليح العربي عامة والإمارات خاصة تؤهله للمهمة، بالإضافة لقوة شخصيته.

ورد كوزمين خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الوصل بدوري الخليج العربي على أنباء تدريب منتخب الإمارات قائلا “عقدي ممتد حتى العام 2018 ومن وجهة نظري أن العقد هو بتفاهم من الطرفين”.

“أحترم عقدي مع فريق الأهلي حتى نهايته”.

وسبق أن قاد كوزمين أندية الهلال السعودي والعين الإماراتي والسد القطري.

وأشار مروان بن غليظة في تصريحات صحفية أمس الأربعاء إلى أن اتحاد الكرة الإماراتي لم يتواصل مع أي مدرب، مشددا على البحث عن مدرب يقود الأبيض لفترة طويلة.

يذكر أن أسماء عديدة تم ترشيحها لقيادة الإمارات على رأسها كوزمين ومانشيني مدرب مانشستر سيتي وإنتر ميلان السابق.