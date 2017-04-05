بن غليظة: لم نتواصل مع أي مدرب.. وأطلقنا حوارًا حول كرة الإمارات في 2030

المصدر: إرم نيوز

قال مروان بن غليظة رئيس اتحاد الكرة الإماراتي إنه لم يتم التواصل مع أي مدرب لخلافة مهدي علي الذي استقال عقب الخسارة أمام أستراليا بتصفيات كأس العالم وتقلص آمال الأبيض في التأهل.

وأضاف بن غليظة في تصريحات صحفية: “نبحث عن مدرب قادر على تفجير طاقات لاعبينا، مدرب ميداني أكثر ويبقى لفترة طويلة وليست قصيرة”.

وقال بن غليظة “نشكر مهدي علي على الفترة التي قضاها مدربا لمنتخب الإمارات”، معلنا قبول الاستقالة التي تقدم بها.

وكثرت الترشيحات حول مدرب المنتخب الإماراتي الجديد خلال الفترة الأخيرة.

وواصل: “أطلقنا حوارًا كرويًا للإجابة على سؤال واحد هو “كيف نريد كرة الإمارات في 2030؟”.

وتابع “كثر الكلام عن أداء لاعبي منتخبنا، لا أريد أن نظلمهم، المستوى الحالي لنا هو نتاج دورينا، نحن أضعف من بعض المنتخبات في مجموعتنا”.

وأتم: “الاتحاد لم يقصر في عمله ومستمر في عمله”.