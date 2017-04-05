الجزيرة يعزز صدارته للدوري الإماراتي بثلاثية في شباك دبا الفجيرة (فيديو)

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

عزز الجزيرة آماله في التتويج بلقب الدوري الإماراتي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا ثمينا ومستحقا 3 / صفر على مضيفه دبا الفجيرة اليوم الأربعاء في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة التي شهدت أيضا فوز الوحدة على مضيفه الإمارات 2 / 1

وواصل الجزيرة صدارته للبطولة، بعدما رفع رصيده إلى 56 نقطة، بفارق تسع نقاط أمام أقرب ملاحقيه الأهلي، الذي يستضيف الوصل غدا الخميس في المرحلة ذاتها.

في المقابل، تجمد رصيد دبا الفجيرة عند 18 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح علي مبخوت التسجيل لمصلحة الجزيرة في الدقيقة 40 من ركلة جزاء، فيما أحرز زميلاه خلفان مبارك وليوناردو بيريرا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و.80

وحافظ الوحدة على صحوته في البطولة، بعدما حقق فوزه الرابع على التوالي، إثر تغلبه على الإمارات 2 / 1

وجاء الهدف الأول للوحدة عن طريق النيران الصديقة، بعدما سجل أحمد ابراهيم مدافع الإمارات هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة، قبل أن يتعادل سيباستيان ساز للإمارات في الدقيقة .23

وأعاد طارق أحمد الخديم التقدم للوحدة مرة أخرى، بعدما أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وارتفع رصيد الوحدة إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما توقف رصيد الإمارات عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر (قبل الأخير) مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه للهروب من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية.