“تراوري” الشارقة الإماراتي: أفكر في الاعتزال رغم قدرتي على العطاء

المصدر: متابعات - إرم نيوز

يدرس مدافع الشارقة، عبدالله أحمد، الملقب بـ”تراوري”، اعتزال كرة القدم، رغم وجوده ضمن العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق، نظراً للخبرة الطويلة التي يتمتع بها، بجانب امتلاكه بنية جسمانية قوية، تمكّنه من أداء المهام الدفاعية على النحو المطلوب.

وقال أحمد في حوار لصحيفة “الإمارات اليوم”: “نعم أفكر في الاعتزال، رغم قدرتي على العطاء والاستمرار في الملاعب موسمين مقبلين، لكني أرغب في التفرغ لإدارة مشروعاتي التجارية الخاصة، لا سيما أنني أحب مجال البزنس، خصوصاً في مجال الأدوات الرياضية، وحالياً وقتي موزع بين كرة القدم وعملي الخاص في البزنس”.

وأرجع سبب تراجع مركز فريقه في دوري الخليج العربي، إلى عدم وجود تشكيلة ثابتة للفريق في الفترة الأخيرة، وتغيرها في كل مباراة بسبب الإصابات التي تعرض لها عدد كبير من لاعبي الفريق “.

وعن الفارق بين الدوري الإماراتي ونظيره السعودي، أشار: “الدوري السعودي يتفوق على الإماراتي فقط بالحضور الجماهيري الكبير، وأعتقد أن دورينا فقير جماهيرياً، مقارنة بالدوري السعودي”.