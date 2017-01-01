رسميًا.. جوزيه بيسيرو مدربًا للشارقة الإماراتي (صور)

المصدر: إرم نيوز

أعلن الشارقة الإماراتي رسميًا تعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو مدربًا للفريق خلفًا للمقال غورغيوس دونيس.

ولم يعلن الشارقة عن أي تفاصيل مالية أو مدة عقد بيسيرو مع الفريق.

واكتفى النادي بالقول إنه سيتم تقديم بيسيرو في مؤتمر رسمي غدًا الإثنين.

وبمجرد إعلان الشارقة تولي المدرب البرتغالي تدريب الفريق، بدأ مرانه الأول مع اللاعبين في مقر النادي.

ويملك جوزيه بيسيرو (56 عامًا) خبرة في التدريب في المنطقة العربية، حيث سبق أن قاد المنتخب السعودي لمدة عامين، وتدريب الهلال السعودي والأهلي المصري والوحدة الإماراتي.

بالإضافة لتدريب بورتو وسبورتينغ براغا البرتغاليين.