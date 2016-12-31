الإمارات.. عموري يهاجم جماهير الأهلي (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أطلق عمر عبدالرحمن (عموري) قائد العين وأفضل لاعب في آسيا 2016 تصريحات مثيرة للجدل ضد الأهلي وجماهيره عقب تعادل الفريقين بهدف لكل منهما في الدوري الإماراتي اليوم السبت.

واعتبر عموري أن فرحة جماهير الأهلي بالتعادل على ملعب العين أخر طموحاتهم وأن العين هو الأفضل “بدليل أنه ينافس على كافة البطولات”.

ونجح الأهلي في اقتناص التعادل قبل نهاية المباراة بـ 8 دقائق رغم طرد حارسه ماجد ناصر منتصف الشوط الثاني.

وقال عموري لقناة “أبوظبي الرياضية” عقب المباراة: “فرحة جماهير الأهلي عقب نهاية المباراة تثبت أن أقصى طموحاتهم التعادل معنا. المباراة كانت قوية وما حدث من تلاحم بين اللاعبين داخل الملعب أمر عادي بين فريقين متنافسين”.

وشهدت المباراة إشهار الحكم 8 إنذارات للاعبي الفريقين فضلًا عن طرد ناصر لاعتدائه على كايو لوكاس مهاجم العين بدون كرة.

وعاتب الإعلامي الإماراتي أسامة الأميري، عمر عبدالرحمن على تصريحاته بعد المباراة.

وقال الإعلامي الإماراتي إنه لا يجب أن يأخذ اللاعب مكان الجمهور، ويتوجب عليه الحفاظ على هدوئه في المباراة، وعدم الغنجرار وراء استفزازت جماهير الخصم.

اسامة الاميري يعاتب عموري بسبب تصريحاته: pic.twitter.com/KXtkb3iozm — UAE News Sport (@action_news) December 31, 2016

وفي واقعة غير معهودة في الدوري الإماراتي منع عدد من جماهير العين، سالمين خميس لاعب الأهلي من إجراء مقابلة صحفية مع مراسل قناة “دبي الرياضية”.

وألقى عدد من جماهير العين عبوان المياه على منطقة تواجد سالمين خميس مع المراسل جاسم الشحيمي، تقرر بسبب إنهاء المقابلة الصحفية.

وتسبب سالمين خميس في توتر الأجواء بين جماهير العين بعد تصرفاته خلال المباراة وبعدها.