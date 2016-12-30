عموري يرغب في اللعب لهذا النادي الإنجليزي

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

كشف عمر عبد الرحمن (عموري) قائد العين الإماراتي وصيف بطل دوري أبطال آسيا عن النادي الذي يرغب في اللعب له في أوروبا.

وقال عموري إنه يتمنى اللعب لآرسنال الإنجليزي في حال قرر خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

وفي سياق رده على سؤال حول رغبته في الاحتراف في أوروبا، قال اللاعب الإماراتي الملقب بـ”ميسي العرب” “آمل ذلك.” كاشفا عن أنه يرغب في اللعب في صفوف آرسنال ناديه المثالي حسب قوله.

وتوج عموري بلقب أفضل لاعب آسيوي في 2016 بعدما قاد فريقه العين إلى نهائي المسابقة التي ذهب لقبها لتشونبوك الكوري الجنوبي.

وقبل أيام توج عموري البالغ عمره 25 عاما بجائزة “غلوب سوكر” لأفضل لاعب خليجي بفضل تألقه مع العين وكذلك منتخب الإمارات.

وقاد عموري فريقه لنهائي دوري الأبطال هذا العام وكذلك منتخب بلاده الذي ينافس بقوة في تصفيات كأس العالم 2018 على أمل بلوغ النهائيات لأول مرة منذ 1990.