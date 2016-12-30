هل ينتقم الأهلي الإماراتي سريعًا من العين؟

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

سيلتقي العين للمرة الثانية مع الأهلي في غضون ستة أيام عندما يستضيفه غدا السبت في مباراة قمة بدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم في ختام 2016.

وحسم العين المباراة الأخيرة أمام حامل لقب الدوري بعدما عوض تأخره بهدف إلى الفوز 3-1 بعد وقت إضافي ليتأهل إلى دور الثمانية بكأس رئيس الإمارات يوم الاثنين الماضي.

وللعين ثلاث مباريات مؤجلة في الدوري بسبب مشواره الآسيوي حيث خسر في نهائي دوري الأبطال في الشهر الماضي وسيبدأ في خوضها بلقاء الأهلي قبل أن يلعب ثلاث مباريات متتالية خارج أرضه في يناير كانون الثاني المقبل.

ويحتل العين المركز الثالث في الدوري بعد خوضه عشر مباريات متأخرا بثلاث نقاط عن الجزيرة المتصدر الذي خاض 12 مباراة والوصل الذي له نفس رصيد النقاط من 13 مباراة بينما يأتي الأهلي في المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

وقال الكرواتي زلاتكو داليتش مدرب العين في مؤتمر صحفي أمس الخميس “مباراة يوم غد مختلفة تماما عن مباراة الكأس الأخيرة وهدفنا تجديد الفوز على الأهلي واقتناص النقاط الثلاث.

“سنقاتل من أجل الحصول على النقاط الثلاث والوصول إلى 29 نقطة لتعزيز موقعنا على جدول الترتيب وتأكيد أفضليتنا على حساب منافس قوي. وندرك أن مهمتنا ليست سهلة وسنحافظ على أسلوبنا والتعامل بتركيز عال وإظهار روح قتالية لإسعاد جماهيرنا الوفية على استاد هزاع بن زايد.”

وأضاف المدرب الكرواتي:”الأهلي يتطلع لتعويض الخروج من بطولة الكأس والفوز بالمباراة التي تمثل فرصته الأخيرة في تعديل ترتيبه بالدوري قبل نهاية الدور الأول. نركز حاليا على مواجهة يوم غد وسنفكر في باقي المؤجلات في حينها.”

وقال الكوري الجنوبي لي ميونغ جو لاعب العين: “سنعمل على إظهار أفضل ما لدينا لتحقيق فوز مهم مع نهاية العام الحالي وإسعاد الجماهير قبل بداية السنة الجديدة. والفوز في المباراة سيعزز من حظوظنا في حسم الصدارة قبل ختام الدور الأول.

“ونخوض المباراة بمعنويات عالية بعد الفوز على المنافس في الكأس واستعداداتنا تسير بصورة جيدة عقب هذا الفوز المهم.”

*ثاني لقاء من ثلاثة

ولا يرى كوزمين أولاريو مدرب الأهلي أي مشكلة في مواجهة العين ثلاث مرات في غضون شهر واحد سواء في الدوري أو كأس رئيس الدولة.

ويلتقي الفريقان غدا في مباراة مؤجلة بالدوري قبل أن يلتقيا مرة اخرى خلال شهر واحد في الدور الثاني لمسابقة الدوري.

وقال أولاريو: “دائما تخرج مبارياتنا أمام العين جميلة وممتعة للجماهير. اجتهد اللاعبون في المباراة الأخيرة رغم الخسارة. نعم كانت هناك بعض المشاكل لكن لم نكن نستحق الخسارة. بعد المباراة لم أتمكن من الحديث مع اللاعبين لأنهم قدموا ما طلبته منهم.”

وتابع المدرب الروماني: “كنا نعرف طريقة أداء العين ولعبنا على أساسها ونفذ اللاعبون المطلوب منهم ولكن خسرنا وهو أمر لن يهز ثقتنا.”

ويعاني الأهلي من تأثر عبد العزيز هيكل من الإجهاد بعد مشاركته لمدة 120 دقيقة في المباراة الأخيرة واشتكى القائد أحمد خليل من شد عضلي خفيف عقب المباراة ومشاركتهما غير مؤكدة في المباراة.