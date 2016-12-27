هل يستعين حكام الدوري الإماراتي بالفيديو قريبًا؟

المصدر: إرم نيوز

قال مروان بن غليطة رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم إنه في دولة الإمارات يوجد وثائق لتواكب قوانين الفيفا والمجتمع، ذلك خلال كلمته بمؤتمر دبي الرياضي الدولي.

وأشار بن غليطة إلى أن الإمارات تقيس التطور بالإنجازات وليس بعدد السنين”.

وأضاف رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم “نحن نعمل على تطوير منظومة كرة القدم في دولة الإمارات بناء على متطلبات الجمهور، اليوم نحن لدينا ترخيص للأندية وفئتان ذهبية وفضية”.

وأكد بن غليظة أنه جار العمل على التمكين في مجال الحوكمة الإدارية، مشيرا إلى أنه يوجد كوادر وطنية تقود إدارات الأندية”.

وتابع “ننظر للنجاحات في أي اتحاد ومن ثم نعمل معهم شراكات تعاونية لخلق مجتمع يعشق كرة القدم”.

وزاد ” اليوم أنا فخور أنه لدينا مدرب إماراتي يدرب عالمياً” ، في إشارة لتولي عبدالله مسفر تدريب المنتخب الأردني الأول.

وواص “يجب أن نستفيد من الخبرات والنجاحات الأوروبية في كرة القدم ويجب أن نصل للفكر المحترف، مشيرا إلى أنه يمكن استخدام تقنية الفيديو الجديدة لمساعدة الحكام التي ظهرت أخيرا في كأس العالم للأندية.

وأتم “نعمل على تطوير البنية التحتية ولكن يجب أن نتحد جميعاً لنخلق مجتمع يعشق كرة القدم”.