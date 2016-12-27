روما يكشف موعد الانتهاء من تشييد ملعبه الجديد

المصدر: روما ـ إرم نيوز

قال الرئيس التنفيذي لروما في دبي اليوم الثلاثاء إن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في طريقه للبدء في تشييد استاده الجديد الذي تبلغ سعته 56 ألف مقعد في جنوب غرب العاصمة.

وواجه استاد روما الذي سيتكلف 1.3 مليار يورو (1.36 مليار دولار) سنوات من التأجيل مع انتظار النادي الحصول على الموافقات اللازمة.

وكان من المقرر في الأصل أن يفتتح الاستاد هذا الموسم وقال الرئيس التنفيذي أومبرتو جانديني إن النادي في “المرحلة الأخيرة” من عملية الحصول على الموافقات وسيكون الاستاد جاهزا في موسم 2020-2021 إن لم يكن قبل ذلك.

وقال جانديني على هامش مؤتمر صحفي رياضي “الأمر يتعلق بعدة أشهر.”

وتقتفي خطط روما أثر يوفنتوس متصدر الدوري الايطالي حاليا والذي أصبح أول ناد في إيطاليا يمتلك ملعبه الخاص بعد أن بنى استادا تبلغ سعته 41 ألف مقعد في 2011 بدلا من تقاسم استاد ديلي البي مع تورينو.

وقد تساعد هذه المنشآت الحديثة إيطاليا في أي عرض مستقبلي لاستضافة كأس العالم أو بطولة أوروبا.

ويجب على روما تقديم خططه من أجل الحصول على الموافقات إلى مجلس بلدية المدينة الجديد عقب استقالة رئيس الوزراء ماتيو رينتسي هذا الشهر والتي أدت إلى العديد من التغييرات في السياسة الايطالية.

وقال جانديني “نتوقع أننا بالقليل من التعديلات على المشروع الأصلي نأمل في الحصول على موافقتهم.”

وسيساعد الاستاد الجديد روما صاحب المركز الثاني حاليا في الدوري على زيادة إيراداته. ويتقاسم النادي حاليا مع غريمه التقليدي لاتسيو استعارة الاستاد الاولمبي المملوك للدولة لخوض مبارياته.

والملكية العامة للاستادات أمر شائع في ايطاليا لكنها تترك الأندية غير قادرة على تحديث منشآتها وكسب أموال من المتاجر الكبرى والمطاعم على غرار أندية مثل مانشستر يونايتد وبايرن ميونيخ.

وامتلاك روما لاستاده قد يساعده أيضا في السيطرة على هوية من يحضرون المباريات.

ويقاطع مشجعو روما الذين يستخدمون المدرج الجنوبي بالاستاد الأولمبي المباريات احتجاجا على الإجراءات الأمنية الجديدة التي يقولون إنها تدمر ثقافة التشجيع.

وقال جانديني إن الاحتجاجات تؤثر “بشدة” على الأجواء وإن النادي يحاول حل المسألة مع السلطات.

وأضاف “الأجواء مختلفة لذا يقرر المشجعون العاديون أيضا عدم الحضور إلى الاستاد وهذه مشكلة.”

وعن اقتراح تقدم به كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم لتقليص عدد الأندية المنافسة في دوري الدرجة الأولى من 20 إلى 18 ناديا قال جانديني إن نتائج الموسم الحالي تظهر أنها خطوة صحيحة.

وحقق بيسكارا متذيل الترتيب فوزا واحدا هذا الموسم بينما فاز كروتوني الذي يحتل المركز 19 وباليرمو صاحب المركز 18 بمباراتين.