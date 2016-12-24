الإمارات.. بني ياس يستهدف التعاقد مع باسم مرسي

المصدر: إرم نيوز - متابعات

قالت تقارير رياضية مصرية إن بني ياس الإماراتي يسعى للتعاقد مع المهاجم باسم مرسي.

وبحسب ما أوردته التقارير المصرية فإن بني ياس يستهدف ضم مرسي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تبدأ الشهر المقبل.

وكان مرسي جدد عقده مع الزمالك قبل أيام ولمدة 4 مواسم.

وأفادت التقارير المصرية أن بني ياس على استعداد لدفع مليون دولار لمرسي كراتب سنوي.

وانضم مرسي إلى الزمالك، بداية موسم 2014/2015، وساهم في تتويج القلعة البيضاء بلقب الدوري في نفس موسم انتقاله، إلى جانب لقبين في كأس مصر.

وأصبح مرسي هداف الزمالك في أول موسم له مع الفريق بعد تسجيله 18 هدفًا.

لكن الزمالك وافق قبل أيام على إعارة مرسي بهدف استعادة مستواه.