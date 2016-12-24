الزمالك يوافق على العرض الصيني لمرسي.. ويعلن وفاة نجمه السابق

المصدر: أحمد رامي- إرم نيوز

وافق نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على رحيل باسم مرسي، مهاجم الفريق الكروي، للاحتراف في الدوري الصيني، خلال فترة الانتقالات في شهر يناير المقبل.

وقال مرتضى منصور: “باسم مرسي، أصبح خارج الزمالك في يناير، بعد الموافقة على احترافه في الدوري الصيني”.

وأضاف منصور: “الزمالك سيحصل على 2 مليون دولار، من صفقة انتقال باسم مرسي للدوري الصيني، على سبيل الإعارة، لمدة 6 أشهر، وبعدها سنحدد هل سنبيعه بشكل نهائي أو لا؟”.

وتابع: “باسم مرسي، سيجدد للزمالك لمدة 4 سنوات قبل رحيله للصين، حتى نضمن أنه لن يعود لأي فريق في مصر، غير الزمالك”.

وأردف منصور: ” كنا نسعى للاحتفاظ بباسم مرسي، حتى خوض منتخب مصر لنهائيات أمم أفريقيا في الغابون، حتى يحصل على عرض احتراف أفضل، لكن اللاعب أصر على الاحتراف في الوقت الحالي”.

وفي الإطار نفسه، قال رئيس الزمالك: “الزامبي مايوكا، مستمر في صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، في ظل موافقة الإدارة على رحيل مرسي لأحد الأندية الصينية”.

وأضاف: “من الصعب أن يرحل باسم مرسي ومايوكا في الوقت نفسه، خاصة أن الفريق مقبل على بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومرحلة صعبة في الدوري العام”.

وعن لقاء القمة قال منصور: “نفوض هاني أبوريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، في ملف مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، المقرر لها يوم الخميس المقبل، الموافق الـ 29 من ديسمبر في الجولة الـ17 لمسابقة الدوري الممتاز”.

وأضاف: “موافق على أي قرار يصدره اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة، المباراة ليست مؤثرة في مشوار القطبين للمنافسة على الدوري، خاصة أن هناك 17 مباراة لكل فريق في الدور الثاني، وهناك 51 نقطة يتنافس عليها الأهلي والزمالك في المباريات المتبقية في المسابقة”.

وقرر نادي الزمالك، التعاقد مع مهاجم أفريقي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل، بعد الموافقة على رحيل باسم مرسي للدوري الصيني.

وقال مرتضى منصور، لـ”إرم نيوز”: “قررنا الموافقة على رحيل النيجيري معروف يوسف، لاعب وسط الفريق كبيع نهائي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وأضاف منصور: “قرار رحيل معروف، جاء لسببين، الأول، لأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي ناد مجانًا، والثائي هو إخلاء مكان للتعاقد مع مهاجم أفريقي في يناير، لتعويض رحيل باسم مرسي”.

وتابع: “أعد جماهير الزمالك بالتعاقد مع مهاجم أفريقي سوبر، سيحقق إضافة قوية للفريق، في بطولة أفريقيا المقبلة، التي يرغب الفريق في التتويج بها، لتعويض خسارة البطولة السابقة، والتأهل لكأس العالم للأندية”.

من ناحية أخرى توفي، بدر حداد، لاعب ومدرب نادي الزمالك الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض.

وأعلن مجلس إدارة النادي، أن جنازة نجم الزمالك الأسبق، ستقام من مسجد الحامدية الشاذلية، قبل أن يتم دفنه في مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، ويقام العزاء بعد غد الاثنين، بدار مناسبات الحامدية الشاذلية.

ويعد بدر، أحد أشهر مدربي القلعة البيضاء، على مر التاريخ، خاصة في قطاع الناشئين، وكان سببًا في اكتشاف العديد من المواهب الكبيرة، على رأسها الثعلب الصغير حازم إمام، وسامي الشيشيني، وأمير عبدالعزيز ومدحت عبدالهادي، ومعتمد جمال وعبدالواحد السيد.

كما طلب مجلس إدارة الزمالك، من اتحاد كرة القدم المصري، الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل بدر حداد، قبل بداية مباراة الفريق الأول، اليوم السبت، أمام الشرقية، المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري العام.