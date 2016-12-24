هل يوقع الاتحاد السعودي عقدًا أبديًا مع فهد الأنصاري؟

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

نال فهد الأنصاري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، إشادة واسعة من قبل جماهير العميد ومحللي الكرة السعودية خلال الأسابيع الأخيرة.

وقاد الأنصاري الاتحاد لاستعادة دوري جميل السعودي بالفوز على الرائد بثلاثة أهداف لهدفين.

وطالبت جماهير الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعودية بتوقيع عقد أبدي مع اللاعب.

وكتب اللاعب على صفحته بتويتر قائلاً ” ‏اللهم لك الحمد على الفوز والاستمرار بالصدارة .. شكرا لكل من بارك لي بالفوز .. لاحرمني الله منكم “.

وكان رئيس النادي السعودي حاتم باعشن طمأن جماهير الفريق بالأمس قبل انطلاق مباراة الرائد بشأن استمرار اللاعب مع الفريق للموسم المقبل، إذ ارتفعت مطالبات الجماهير بتوقيع عقد طويل الأمد معه.

ومر الأنصاري بظروف صعبة خلال الأيام اللأخيرة قبل أن تنفرج أزمة بقائه في السعودية لانتهاء فترة عمله بالمملكة.

يذكر أن الأنصاري نال تعاطفا كبيرا في الأوساط السياسية والرياضية العربية حينما احتفل بهدفه في شباك الفتح برفع لافتة للتعاطف مع حلب”.