فرق تبحث عن طوق النجاة في البطولة العربية

تترقب الجماهير العربية العاشقة للساحرة المستديرة النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية التي تستضيفها مصر في الفترة الحالية وحتى يوم 6 أغسطس المقبل.

وتبحث عدة فرق عن طوق النجاة في البطولة العربية ومصالحة جماهيرها الغاضبة بعد موسم بعيد عن النجاحات ومليء بالإخفاقات، وبالتالي تدخل البطولة العربية بحثًا عن اللقب.

وترصد شبكة “إرم نيوز” أبرز الفرق التي تبحث عن طوق النجاة في البطولة العربية، وتسعى لتحقيق نتائج طيبة والمنافسة على اللقب لمصالحة الجماهير.. فإلى السطور التالية:

الزمالك

يبحث الزمالك خلال هذه البطولة عن الفوز باللقب لتعويض جماهيره الغاضبة بعد ضياع الدوري والخروج من دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق اللقب والفوز بالبطولة التي تبدو فرصة جديدة للبرتغالي أوغوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأبيض من أجل تحقيق إنجاز لأبناء ميت عقبة في ظل نتائجه السلبية والمهزوزة.

ودعم الزمالك جهازه الفني باستقدام طارق يحيى للعمل مدربًا عامًا بصلاحيات فنية مع إيناسيو بجانب عمل حسين السيد في منصب مدير الكرة.

ويرى طارق مصطفى، نجم الزمالك الأسبق، في تصريحات خاصة لشبكة “إرم نيوز” أن الزمالك لن يكون له أي خيار في البطولة العربية سوى المنافسة على اللقب.

وأضاف: “بالتأكيد الأمور ستكون في غاية الصعوبة بالنسبة للزمالك بعد موسم طويل وشاق وعدم حصول اللاعبين على أي راحة، ولكن الفريق الأبيض يستطيع أن يقدّم صورة مغايرة في البطولة العربية ويصالح جماهيره”.

النصر السعودي

يخوض النصر السعودي البطولة من أجل المنافسة أيضًا على اللقب بعدما بدأ العالمي تجديد دمائه بعد موسم مخيب للآمال لم يفز خلاله بالدوري أو كأس ولي العهد أو كأس الملك رغم صعوده للأدوار النهائية.

ويبحث النصر السعودي مع مديره الفني الجديد البرازيلي ريكاردو غوميز عن تحقيق الفوز باللقب في أول ظهور له مع العالمي، ويأمل الفريق السعودي أن يستثمر فرصة ظهور صفقاته الجديدة، خاصة الليبيري ويليام جيبور الذي انتهت أزمة وصول بطاقته الدولية من أجل إسعاد جماهيره.

وأكد أحمد شوبير، نجم منتخب مصر الأسبق، في حديث إعلامي أن النصر سيخوض البطولة بنفس دوافع الزمالك للفوز باللقب لأنه يبحث عن مصالحة جماهيره بعد موسم شاق وطويل.

وقال شوبير إن النصر فريق رائع وسيقدم بطولة مختلفة هذا الموسم مع انضمام مهاجم قوي بقيمة جيبور للفريق.

المريخ السوداني

يأمل المريخ السوداني تحقيق الفوز أيضًا، خاصة أن الفريق لديه الطموح الكبير من أجل مصالحة جماهيره بعد خسارة لقب الدوري والكأس في الموسم الماضي.

وودّع المريخ لقب دوري أبطال أفريقيا بعد تجميد نشاط الكرة السودانية دوليًا لينتهي موسمه بخيبة أمل لعشاق الأحمر مما يجعل البطولة مهمة للمريخ.

ويأمل رفاق اللاعب بكري المدينة أن يصالحوا جماهيره بالتقدم في مشوار البطولة والمنافسة على اللقب العربي مع المدير الفني الفرنسي دييغو جارزيتو.

الفتح الرباطي المغربي

يراهن الفتح الرباطي المغربي على قدرات مديره الفني وليد الركراكي في البطولة العربية مع توليفة من اللاعبين المميزين والذين يبحثون عن تحقيق نتيجة طيبة بالبطولة.

ويسعى الفتح لتعويض خسارته لقب الدوري محليًا من خلال الفوز باللقب العربي الذي سيكون خير إعداد لمسابقة الكونفدرالية التي وصل بها إلى دور الـ 8.