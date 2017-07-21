5 نجوم يبحثون عن الانطلاق من البطولة العربية

تنطلق البطولة العربية للأندية على أرض مصر بعد ساعات قليلة بمشاركة 12 فريقاً عقب غياب استمر 4 مواسم كاملة منذ موسم 2012 – 2013 حين أقيمت النسخة الأخيرة.

ودائماً كانت البطولة العربية نقطة انطلاق للعديد من اللاعبين الذين عرفوا طريق التألق من خلال هذه البطولة في تسعينيات القرن الماضي.

وترصد شبكة إرم نيوز في التقرير التالي أبرز اللاعبين الذين يبحثون عن الانطلاق من خلال النسخة الحالية للبطولة العربية:

طه الخنيسي

يعد النجم التونسي طه ياسين الخنيسي هداف فريق الترجي أحد أبرز النجوم الكبار في صفوف فريقه والذي قدم موسماً رائعاً مع أبناء باب سويقة.

ولا يبحث الخنيسي عن كتابة نجوميته مع فريقه التونسي الذي يعد أحد أفضل نجومه ولكن اللاعب يتطلع خلال البطولة العربية لخطف أنظار الفرق الخليجية أملاً في الرحيل للدوري السعودي أو الإماراتي.

وسجل الخنيسي 20 هدفاً مع الترجي في الموسم الماضي وقدم مستويات أكثر من رائعة وتمكن من حجز مقعده في التشكيلة الأساسية مع منتخب تونس.

وقال أنيس بوجلبان، نجم منتخب تونس الأسبق، لإرم نيوز إن الخنيسي لاعب متميز وظهوره في البطولة العربية كفيل برحيله لدوري أكبر.

وأضاف: “الترجي سيخوض البطولة بقوته الضاربة وسيواجه أندية مهمة لها اسم في المنطقة العربية ومنها الهلال السعودي، وواثق أن الخنيسي حال استمرار تألقه سيكون محط أنظار هذه الفرق”.

وليد أزارو

تشهد البطولة العربية الظهور الأول للاعب المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الدفاع الجديدي السابق مع ناديه الجديد الأهلي المصري.

ويسعى أزارو لتقديم أوراق اعتماده في البطولة العربية وإثبات قدراته سريعاً لجماهير الأهلي التي تعول عليه الكثير لقيادة الفريق في دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويرى علاء ميهوب، مدير إدارة التحليل في الأهلي المصري، في تصريحاته لإرم نيوز أن أزارو لاعب موهوب وظهوره في البطولة العربية سيكون بداية تعارف بينه وبين جماهير الأهلي.

وأضاف: “أزارو يحتاج للثقة في بداية المشوار ومن حسن حظه أنه سيخوض البطولة العربية في ظل إراحة بعض نجوم الفريق وبالتالي ستكون مشاركته أسهل”.

محمد فوزير

ينتظر جمهور فريق الفتح الرباطي المغربي أيضاً تألق اللاعب محمد فوزير في البطولة خاصة أنه أحد اللاعبين الموهوبين في خط وسط الفريق.

ويسعى الفتح الرباطي لتقديم أداءً متميزاً في البطولة خاصة أن المدير الفني وليد الركراكي يتطلع للمنافسة على اللقب.

ويعد فوزير من أفضل لاعبي الفريق في خط الوسط والهجوم ومن اللاعبين المتوقع أن يتألقوا في البطولة.

أكرم الزوي

يعول جمهور فريق الفيصلي الأردني على قدرات النجم الليبي أكرم الزوي مهاجم الفريق وهدافه.

ويسعى الفيصلي لتقديم صورة متميزة في البطولة العربية خاصة أن أكرم الزوي من اللاعبين الموهوبين الذين تألقوا بشكل لافت في البطولة المحلية.

ويليام جيبور

يترقب جمهور النصر السعودي الظهور الأول للنجم الليبيري ويليام جيبور المنضم مؤخراً من فريق الوداد المغربي.

وتواجد جيبور في قائمة النصر لخوض البطولة كما أنه قدم مستويات متميزة مع الوداد بالدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا.

ويعد جيبور أحد أفضل نجوم الدوري المغربي في الموسمين الأخيرين، ويراهن الفريق السعودي على نجمه الجديد من أجل إثبات ذاته في البطولة العربية.