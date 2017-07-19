الأهلي المصري يضم محارب والشيخ و”أزارو” لقائمة البطولة العربية

قرر حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي المصري ضم الثلاثي وليد أزارو وأحمد الشيخ وإسلام محارب لقائمة الفريق الكروي التي ستخوض منافسات البطولة العربية بداية من السبت المقبل.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات صحفية: “الجهاز الفني للفريق قرر أن تكون قائمة الأهلي في البطولة العربية مكونة من 33 لاعبًا وهو ما يعني أن الجهاز أمامه فرصة كبيرة لضم جميع لاعبي الفريق المُقيدين محليًا وأفريقيًا بجانب الصفقات الأخيرة التي أبرمها النادي مؤخرًا”.

وأضاف عبدالحفيظ: “الجهاز الفني قرر ضم الثلاثي الجديد أحمد الشيخ وإسلام محارب والمغربي وليد أزارو لقائمة الفريق المشاركة في البطولة العربية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 يوليو الجاري حتى 6 أغسطس المقبل”.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة العربية أمام الفيصلي الأردني السبت المقبل، ثم يلعب مع الوحدة الإماراتي يوم الثلاثاء المقبل قبل أن يختتم مبارياته في الدور الأول الجمعة بعد المقبل بمواجهة حسين داي الجزائري.

وتُقام مباريات الأهلي في الدور الأول على ملعب السلام.