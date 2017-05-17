الوداد يهزم أسفي ويتوج بلقب الدوري المغربي قبل جولتين من النهاية

توج الوداد البيضاوي بلقب دوري المحترفين المغربي لكرة القدم قبل جولتين من النهاية بعدما عدل تأخره إلى انتصار 2-1 على مضيفه أولمبيك أسفي، اليوم الأربعاء.

وبهذا الانتصار وهو 18 له هذا الموسم والخامس على التوالي، عزز الوداد صدارته للدوري برصيد 63 نقطة ليحقق لقبه الثاني في آخر ثلاث سنوات.

ويتفوق الوداد بفارق سبع نقاط على الدفاع الحسني الجديدي صاحب المركز الثاني، وهو فارق يستحيل تعويضه.

في المقابل ظل أولمبيك أسفي في المركز الثامن بعدما تجمد رصيده عند 36 نقطة بعد تعرضه للهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات.