معاقبة بيروزي الإيراني بخوض مباراة لخويا دون مشجعين في دوري أبطال آسيا

معاقبة بيروزي الإيراني بخوض مباراة لخويا دون مشجعين في دوري أبطال آسيا

#إرم_سبورت

المصدر: الدوحة - إرم نيوز

عوقب بيروزي الإيراني بخوض مباراة لخويا القطري في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، دون حضور مشجعين بسبب أعمال شغب.

وقالت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، اليوم الأربعاء، إنها فرضت العقوبة على بيروزي بعد إشعال ألعاب نارية في الدقيقة 88 من مواجهة الوحدة الإماراتي في الثامن من مايو أيار خلال دور المجموعات.

وأضافت أنه سبق فرض عقوبة على بيروزي بخوض مباراة دون مشجعين مع إيقاف التنفيذ بشرط عدم تكرار الأمر في غضون عامين.

لكن بعد تكرار أعمال الشغب تعرض النادي الإيراني للعقوبة بشكل تلقائي عندما يواجه لخويا في 23 مايو أيار المقبل في طهران كما تعرض لغرامة قدرها عشرة آلاف دولار.

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