معاقبة بيروزي الإيراني بخوض مباراة لخويا دون مشجعين في دوري أبطال آسيا

عوقب بيروزي الإيراني بخوض مباراة لخويا القطري في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، دون حضور مشجعين بسبب أعمال شغب.

وقالت لجنة الانضباط بالاتحاد الآسيوي، اليوم الأربعاء، إنها فرضت العقوبة على بيروزي بعد إشعال ألعاب نارية في الدقيقة 88 من مواجهة الوحدة الإماراتي في الثامن من مايو أيار خلال دور المجموعات.

الاتحاد الآسيوي يقرر إقامة لقاء بيروزي ولخويا في #دوري_أبطال_اسيا دون جماهير على خلفية أحداث الشغب بلقاء النادي الإيراني والوحدة الإماراتي pic.twitter.com/KN23XK8MF6 — دوري أبطال أسيا (@asianACL) May 17, 2017

وأضافت أنه سبق فرض عقوبة على بيروزي بخوض مباراة دون مشجعين مع إيقاف التنفيذ بشرط عدم تكرار الأمر في غضون عامين.

لكن بعد تكرار أعمال الشغب تعرض النادي الإيراني للعقوبة بشكل تلقائي عندما يواجه لخويا في 23 مايو أيار المقبل في طهران كما تعرض لغرامة قدرها عشرة آلاف دولار.