تعادل مولودية الجزائر وخسارة هلال الأبيض في الكونفدرالية الأفريقية

المصدر: عواصم - إرم نيوز

تعادل مولودية الجزائر 1/1 مع مضيفه بلاتينيوم ستارز الجنوب أفريقي في أولى مبارياتهما بالمجموعة الثانية في دور الـ 16(مرحلة المجموعات) لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية) اليوم الأحد.

وتقاسم كلا الفريقين المركز الثاني برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف الصفاقسي التونسي (المتصدر)، الذي تغلب 1/0 على ضيفه إمبابان سوالوز السوازيلاندي في الجولة ذاتها أمس السبت.

وجاء هدفا المباراة في الشوط الأول، حيث تقدم المولودية بهدف مبكر عن طريق بودبودة إبراهيم في الدقيقة 6، قبل أن يتعادل كاتليغو خونو لبلاتينيوم في الدقيقة 43.

وانتزع ريكرياتيفو دو ليبولو الأنغولي فوزًا صعبًا في اللحظات الأخيرة بنتيجة 1/0 من ضيفه هلال الأبيض السوداني.

وحصل ريكرياتيفو على أول 3 نقاط في المجموعة، ليتقاسم الصدارة مع زيسكو يونايتد الزامبي، الذي تغلب على ضيفه سموحة المصري بالنتيجة ذاتها أمس السبت، في حين ظل هلال الأبيض بلا رصيد من النقاط.

ويدين ريكرياتيفو بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه مامادو دياوارا الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

واستهل مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية مسيرته بالفوز على ضيفه مونانا الغابوني بهدفين نظيفين في الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة.

وحصد مازيمبي أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، ليتربع على صدارتها، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه فريقي سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي وحوريا كوناكري الغيني، اللذين تقاسما المركز الثاني، عقب تعادلهما 2/2 في الجولة ذاتها أول أمس الجمعة.

في المقابل، ظل مونانا بلا رصيد من النقاط، ليقبع في مؤخرة الترتيب بعدما تلقى خسارته الأولى في المجموعة.

وافتتح تريسور مبوتو التسجيل لمازيمبي في الدقيقة 17، قبل أن يضيف رينفورد كالابا الهدف الثاني في الدقيقة 49.

ويحل مازيمبي ضيفًا على حوريا في الجولة الثانية للمجموعة منتصف الأسبوع القادم، فيما يستضيف مونانا فريق سوبر سبورت يونايتد.