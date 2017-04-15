سموحة المصري والأفريقي التونسي يتأهلان لدور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي

المصدر: عواصم- إرم نيوز

تأهل سموحة المصري والأفريقي التونسي إلى دور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عقب فوز الأول على ضيفه بيدفيست ممثل جنوب أفريقيا 1/0 والثاني على بورت لويس من موريشيوس 4/2 في إياب الدور الثالث للبطولة اليوم السبت.

وتعادل الفريق المصري سلبيًا في جنوب أفريقيا الأسبوع الماضي لكن هدف أحمد حسن مكي من ركلة جزاء في الدقيقة 37 حسم تأهل سموحة.

ولاحت فرصتان لمكي في أول 10 دقائق لكن لم يحسن استغلالهما لتمر التسديدة الأولى أعلى العارضة والثانية بجوار القائم الأيمن.

وتصدى حارس بيدفيست بشكل رائع لتسديدة محمود عبدالعزيز قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول وحوّل الكرة إلى ركلة ركنية.

وتعرض محمد أبوجبل حارس سموحة لأكثر من اختبار صعب في الشوط الثاني لكنه حافظ على شباكه دون أن تهتز.

وفي تونس وضع صابر خليفة الأفريقي في المقدمة بعد 8 دقائق من البداية إثر تمريرة من صانع اللعب أسامة الدراجي وعزز المهاجم ماثيو روسيك من زيمبابوي النتيجة لأصحاب الأرض إثر متابعة تمريرة عرضية من الجزائري إبراهيم الشنيحي بعدها 4 دقائق.

وأضاف الظهير الأيسر علي العابدي الهدف الثالث في الدقيقة 37 قبل أن يكمل لاعب الوسط غازي العيادي الرباعية بتسديدة من خارج المنطقة بعد دقيقتين بينما سجل بورت لويس هدفين في الشوط الثاني.

وتأهل الأفريقي لدور المجموعات بفوزه في مجموع المباراتين 6/3 بعد أن تغلب على منافسه المغمور 2/1 في الذهاب الأسبوع الماضي.

ونجح الأفريقي في الصعود لدور المجموعات بكأس الاتحاد لأول مرة منذ بلوغه نهائي البطولة قبل خسارة اللقب أمام المغرب الفاسي بركلات الترجيح عام 2011.