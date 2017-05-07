الترجي يطيح بالصفاقسي ويقترب من الفوز بالدوري التونسي

المصدر: تونس - إرم نيوز

اقترب الترجي من حسم لقب الدوري التونسي لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه الصفاقسي 1/0 في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري.

وعلى ملعب رادس الأولمبي ووسط جماهيره الغفيرة، انتظر الترجي حتى الدقيقة 77 ليحرز هدف الفوز عبر تسديدة قوية في سقف مرمى الحارس رامي الجريدي عبر المدافع شمس الدين الذوادي.

وتجمد رصيد الصفاقسي عند 9 نقاط في المركز الرابع، بينما رفع الترجي رصيده إلى 23 نقطة في صدارة مجموعة التتويج، ليبقي على الفارق بنقطة واحدة أمام ملاحقه النجم الساحلي الذي حقق الفوز اليوم على ضيفه نجم المتلوي 4/1.

وكان المتلوي البادئ بالتسجيل في الدقيقة 13 بهدف اللاعب زياد بكوش وعادل حمزة لحمر للنجم عبر ضربة جزاء في الدقيقة 35 وأحرز زياد بوغطاس الهدف الثاني في الدقيقة 51 والخليل بانغورا الهدف الثالث في الدقيقة 73 والبرازيلي دياغو أكوستا الهدف الرابع في الدقيقة 84.

وحقق النادي الأفريقي، الذي ابتعد عن المنافسة على اللقب، فوزًا معنويًا على حساب مضيفه اتحاد بن قردان بثنائية نظيفة سجلهما الزيمبابوي ماثيو روزيكي في الدقيقة 59 والجزائري مختار بلخيثر في الدقيقة 74.

وأصبح في رصيد الأفريقي 13 نقطة في المركز الثالث، وبن قردان في المركز السادس والأخير بنقطة واحدة.