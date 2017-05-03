النجم الساحلي يهزم الأفريقي ليطارد الترجي متصدر الدوري التونسي

المصدر: تونس ـ إرم نيوز

فاز الترجي المتصدر خارج ملعبه 2-صفر على اتحاد بنقردان بينما تغلب النجم الساحلي 2-1 على مضيفه الأفريقي في لقاء قمة اليوم الأربعاء، ليستمر بينهما الصراع على صدارة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح طه ياسين الخنيسي التسجيل للترجي من ركلة جزاء في الدقيقة 23 قبل أن يضاعف أنيس البدري النتيجة للفريق الزائر بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وبفوزه تقدم الترجي خطوة إضافية نحو استعادة اللقب بعدما رفع رصيده إلى 20 نقطة في صدارة مرحلة التتويج بينما بقي اتحاد بنقردان في قاع جدول الترتيب بنقطة واحدة.

وحسم النجم الساحلي انتصاره على غريمه الأفريقي منذ الشوط الأول للمباراة بعد أن وضعه المهاجم البرازيلي دياغو أكوستا في المقدمة في الدقيقة 25 قبل أن يضيف حمزة لحمر الهدف الثاني من تسديدة من ركلة مخالفة في الدقيقة الأخيرة للشوط الأول.

وقلص علي العابدي الفارق للأفريقي الذي خاض المباراة أمام مدرجات خالية بسبب عقوبة اللعب دون حضور جمهور.

وسجل المنوبي حداد مهاجم الأفريقي هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل وكاد اكوستا يعزز تفوق النجم الساحلي لكن تسديدته الرأسية ارتدت من العارضة.

وقال رضا الجدي مساعد مدرب النجم الساحلي: “لم تكن المواجهة سهلة أمام الأفريقي الساعي لرد الفعل ونجحنا في إحراز هدفين في الشوط الأول بينما عملنا على المحافظة على تقدمنا في الشوط الثاني لنحقق انتصارًا مهمًا ونواصل المنافسة على اللقب”.

واستمر النجم الساحلي في تشديد الخناق على الترجي المتصدر بعدما رفع حامل اللقب رصيده إلى 19 نقطة بينما توقف رصيد الأفريقي الذي أخفق في الانتصار للمرة الثالثة على التوالي عند عشر نقاط في المركز الثالث.

وانتفض هجوم الصفاقسي في الشوط الثاني ليسحق ضيفه نجم المتلوي بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع ياسين مرياح من ركلة جزاء في الدقيقة 72 وفراس شواط بعد دقيقة واحدة وهاني عمامو قبل خمس دقائق من النهاية.

وتقدم الصفاقسي للمركز الرابع برصيد تسع نقاط متفوقًا بفارق الأهداف عن نجم المتلوي الخامس.