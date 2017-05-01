نبيل معلول يكشف هدفه مع المنتخب التونسي

المصدر: تونس - إرم نيوز

قال نبيل معلول العائد لتدريب منتخب تونس لكرة القدم اليوم الإثنين إن هدفه الأول قيادة فريقه للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأعلن الاتحاد التونسي الأسبوع الماضي تعيين معلول (55 عامًا) خلفًا للبولندي هنري كاسبرتشاك.

وتستعد تونس لبداية مشوارها في تصفيات كأس الأمم الأفريقي 2019 بمواجهة ضد مصر في يونيو ضمن مجموعة تضم أيضًا النيجر وسوازيلاند.

وستلعب أيضًا ضد الكونغو الديمقراطية في أغسطس في تصفيات كأس العالم.

وتتقاسم تونس صدارة مجموعتها مع الكونجو الديمقراطية بـ 6 نقاط لكل منهما، بينما لا تملك غينيا أو ليبيا أي نقطة بعد جولتين.

وقال معلول خلال تقديمه لوسائل الإعلام: “سنحاول إسعاد الجماهير التونسية في المباريات والبطولات المقبلة وخاصة بالتأهل لنهائيات كأس العالم الذي يبقى هدفنا الأول”.

وأخفقت تونس في التأهل لكأس العالم منذ نهائيات 2006 في ألمانيا وفشل الفريق في تخطي دور الـ 8 في كأس الأمم منذ تتويجه باللقب عام 2004.

مواجهة مصر

وأضاف معلول عن المواجهة المقبلة أمام مصر: “المنتخب المصري تطور كثيرًا في الفترة الأخيرة خاصة بعد غيابه عن النهائيات القارية 3 مرات متتالية. كان الفريق المصري بين الأفضل في نهائيات الغابون. هيكتور كوبر (مدرب مصر) وضع بصمة على أداء الفريق رغم تغيّر أسلوب لعبه والاعتماد على اللعب المباشر.

“يضم المنتخب المصري لاعبين متميزين وتكمن قوته في اللعب الجماعي في الدفاع والوسط ويمتلك فرصة كبيرة للعودة إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة بعد عام 1990”.

وأشاد معلول بتطور أداء المنتخب التونسي في نهائيات كأس الأمم في الغابون مطلع هذا العام رغم الخروج من دور الـ 8 أمام بوركينا فاسو.

وقال: “قدّم المنتخب الوطني أداءً إيجابيًا للغاية في الغابون. كنا نشعر بالرهبة بعد أن وضعتنا القرعة في مجموعة صعبة بجانب السنغال والجزائر لكننا نجحنا في تجاوزها والتأهل للدور الثاني”.

وتابع: “أشكر المدرب السابق هنري كاسبرتشاك الذي ساهم في تطور مستوى المنتخب وسنواصل البناء لضمان التأهل لنهائيات كأس العالم”.

وقال وديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم: “اخترنا معلول بسبب إنجازاته وألقابه الكثيرة لاعبًا ومدربًا مع الترجي وخبرته في تدريب المنتخب الوطني إضافة لمعرفته باللاعبين والأجواء الأفريقية”.

وسبق لمعلول تدريب منتخب تونس عام 2013 قبل أن يستقيل عقب الإخفاق في التأهل لكأس العالم 2014 في البرازيل.

وكان مساعدًا للمدرب الفرنسي روجيه لومير عندما فازت تونس بكأس الأمم 2004 على أرضها وعاد مرة أخرى ليعمل مع لومير في الفترة من 2006 إلى 2008.