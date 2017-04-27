رسميًا.. نبيل معلول مدربًا للمنتخب التونسي

المصدر: تونس - إرم نيوز

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع المدرب نبيل معلول مدربًا جديدًا لنسور قرطاج خلفًا للمدرب الفرنسي (البولندي الأصل) هنري كاسبارجاك.

وأفاد الاتحاد، في بيان، له اليوم أن نبيل معلول تم تعيينه رسميًا في منصبه وسيتم تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي يوم الإثنين المقبل.

وأنهى الاتحاد تعاقده مع كاسبارجاك بعد خروجه من دور الـ 8 لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أُقيمت بالغابون مطلع العام الجاري، إثر خسارته 2/0 أمام منتخب بوركينا فاسو.

وتكبد نسور قرطاج في مارس الماضي هزيمتين متتاليتين في مباراتيه الوديتين ضد الكاميرون على ملعب المنستير بتونس 1/0 وضد المغرب في أغادير بالنتيجة ذاتها، ما عجّل بإقالة كاسبارجاك.

وكان معلول مدربًا مساعدًا للفرنسي روجيه لومير أثناء تدريبه لتونس بين عامي 2002 و2008، وقاد نسور قرطاج لإحراز كأس أمم أفريقيا العام 2004 بتونس والمشاركة في كأس العالم للقارات في ألمانيا 2005، ثم التأهل إلى كأس العالم بألمانيا العام 2006 قبل الخروج من دور الـ 8 لكأس أمم افريقيا ضد الكاميرون العام 2008.

وسيكون الظهور الرسمي الأول لمعلول مع المنتخب التونسي، خلال لقاء الفريق مع ضيفه المنتخب المصري في يونيو القادم ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2019.

ويلعب المنتخبان بالمجموعة العاشرة للتصفيات التي تضم أيضًا منتخبي النيجر وسوازيلاند.