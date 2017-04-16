شبيبة القبائل يودّع الكونفيدرالية.. وهلال الأبيض السوداني يبلغ دور المجموعات

المصدر: عواصم- إرم نيوز

ودّع شبيبة القبائل الجزائري بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية) عقب تعادله السلبي مع ضيفه تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية (حامل اللقب) في إياب دور الـ32 الإضافي للمسابقة القارية اليوم الأحد.

وكان لقاء الذهاب الذي جرى بين الفريقين الأسبوع الماضي بمدينة لومومباشي (معقل الفريق الكونغولي) قد انتهت بفوز مازيمبي بهدفين نظيفين، ليواصل بذلك مسيرته في البطولة ويصعد إلى دور الـ 16 (مرحلة المجموعات).

وحجز هلال الأبيض السوداني بطاقة التأهل إلى نفس الدور، بفوزه الكبير 3/0 على ضيفه سلطات الموانئ بطل غامبيا

وكان هلال الأبيض قد تعادل 1/1 في مباراة الذهاب التي أُقيمت خارج ملعبه، ليفوز 4/1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وصعد فريق بلاتينيوم ستارز الجنوب أفريقي لدور الـ 16، عقب فوزه 5/4 بركلات الترجيح على ضيفه تاندا الإيفواري.