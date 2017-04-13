تعيين الإسباني الكاراز مدربًا لمنتخب الجزائر

المصدر: إرم نيوز

قالت قناة الهداف التلفزيونية الجزائرية اليوم الخميس إن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عين الإسباني لوكاس الكاراز مدربا جديدا للمنتخب الأول للجزائر.

ويتولى الكاراز تدريب المنتخب الجزائري خلفا للبلجيكي جورج ليكنز الذي أقيل بعد نهائيات كأس أمم افريقيا التي أقيمت في الغابون مطلع العام الحالي.

وكان الكاراز انفصل عن غرناطة الإسباني في وقت سابق من أبريل / نيسان الجاري.

وقالت القناة الرياضية إن خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم توجه إلى اسبانيا من أجل إتمام صفقة التعاقد مع المدرب الجديد لمنتخب بلاده.

وقالت تقارير صحافية أمس أن الاتحاد الجزائري اتفق مع خوان كاباروس، غير أن تلك التقارير لم تكن صحيحة.