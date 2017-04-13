رياض محرز يبتعد.. 6 متنافسين على لقب أفضل لاعب في انجلترا

المصدر: إرم نيوز

كشفت رابطة اللاعبين المحترفين في انجلترا عن ترشيحاتها لجائزة أفضل لاعب في انجلترا خلال الموسم الحالي.

وبات تشيلسي الأقرب للقب الدوري الإنجليزي دون شك برفقة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، ما يمنح لاعبيه أفضلية لقب أفضل لاعب.

واختارت رابطة اللاعبين كلا من إيدين هازارد ونغولو كانتي من تشيلسي، زلاتان إبراهيموفيتش من مانشستر يونايتد، روميلو لوكاكو من إيفرتون، وأليكسيس سانشيز لاعب آرسنال وهاري كين لاعب توتنهام.

وخرج رياض محرز أفضل لاعب الموسم الماضي من القائمة.

وعلى قائمة أفضل لاعب شاب يتواجد كين ولوكاكو أيضا، كما يتواجد ديلي ألي صانع ألعاب توتنهام، وليروي ساني جناح مانشستر سيتي، وجوردان بيكفورد حارس مرمى سندرلاند، ومايكل كين نجم برنلي.

وتساءلت وسائل إعلام إنجليزية عن سبب خروج دييغو كوستا مهاجم تشيلسي من القائمة على الرغم من الموسم المميز الذي قدمه مع البلوز.

ويعد خروج بول بوغبا أيضا مفاجأة كبيرة بالنظر إلى قدومه لمانشستر يونايتد هذا الموسم في صفقة هي الأغلى بتاريخ كرة القدم.