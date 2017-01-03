الأهلي المصري يرفض احتراف هاني.. ومعلول ينفي الرحيل

المصدر: القاهرة ـ إرم نيوز وكريم محمد

كشف مصدر في الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، عن اقتراب تعافي أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي، وجاهزيته للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتعافى حجازي بنسبة كبيرة من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية، والتي ابعدته عن المشاركة في المباريات الأخيرة مع القلعة الحمراء.

ويعتبر حجازي من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الأرجنتيني هيكتور كوبر في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر.

وفي نفس السياق، رفض الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، احتراف محمد هاني الظهير الأيمن خلال المرحلة المقبلة.

وتلقى هاني عرضًا من أحد الأندية الأوروبية للحصول على خدماته خلال شهر يناير المقبل.

ورفض البدري العرض رسميًا، بحجة بعض الأسباب الفنية والتكتيكية خاصة أنه يعتمد على أحمد فتحي في خط الوسط، ويضطر لمشاركة هاني في الجبهة اليمنى.

في الوقت الذي ينتظر خلاله محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، القرار الأخير من حسام البدري ولجنة الكرة، لحسم مصير التجديد للثنائي عماد متعب وحسام غالي خلال الفترة المقبلة.

وكان البدري قد أبدى رغبته في وقت سابق باستمرار متعب في القلعة الحمراء، كما رحب اللاعب بتصريحات مدربه رغم خروجه من حساباته في الفترة الماضية.

وينتظر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي، التقرير النهائي من المدير الفني ولجنة الكرة بشأن التجديد للثنائي ، قبل فتح باب المفاوضات معهما.

ووقع النادي الأهلي، عقوبة جديدة على الغاني جون أنطوي، مهاجم الفريق الكروي، بسبب انقطاعه عن التدريبات، والسفر إلى غانا دون الحصول على إذن.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي لـ”إرم نيوز”: “خصم النادي مبلغ 20 ألف دولار، أي حوالي 400 ألف جنيه مصري، من المستحقات المالية المتأخرة للغاني جون انطوي، مهاجم فريق الكرة الأول، بسبب سفره إلى بلاده سرًّا، دون علم مسؤولي القلعة الحمراء، قبل مباراة القمة التي أقيمت الخميس الماضي، بالدوري العام”.

وأضاف عبدالحفيظ: “سنقوم بإبلاغ أنطوي بهذه العقوبة، بسبب غيابه عن المران لمدة 4 أيام متواصلة دون إذن، وأيضا السفر لبلاده بقرار فردي”.

وحدد أنطوي اليوم الثلاثاء، موعدًا لعودته من بلاده إلى القاهرة، من أجل البدء في مناقشة كافة العروض التي وصلته من أندية بالدوري الممتاز، أبرزها المقاصة، للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتعويض رحيل نانا بوكو، المنتقل للشباب الإماراتي.

وكشف علي معلول، لاعب النادي الأهلي، ومنتخب تونس الأول، عن موقفه النهائي من الرحيل عن القلعة الحمراء، والانتقال لصفوف الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي لـ”إرم نيوز”: “علي معلول أبلغنا بأنه مستمر مع الأهلي، خلال الفترة المقبلة، ولا نية لرحيله للترجي التونسي”.

وأضاف عبدالحفيظ: “معلول أكد أنه أغلق ملف الترجي نهائيًا، احترامًا لتعاقده مع الأهلي وجماهير النادي، التي أعلنت تمسكها باستمراره، فضلًا عن حرصه على عدم غضب جماهير الصفاقسي، التي رفضت انتقاله للترجي، خاصة أنه كان كابتن الفريق قبل الرحيل للأهلي”.

وتابع: “معلول يسعى للفوز مع الفريق، ببطولة إفريقيا والتأهل لكأس العالم للأندية، ثم الاحتراف في أوروبا من خلال النادي الأحمر”.

وفي ذات الإطار، كشف قيس رقاز، رئيس المنظومة الإعلامية باتحاد كرة القدم التونسي، عن مصير علي معلول مع الأهلي، في ظل تلقيه عرضًا جادًا من الترجي.

وأوضح مسؤول الاتحاد التونسي، في تصريحات تلفزيونية أنه تحدث مع معلول عن عرض الترجي، مشيرًا إلى أن اللاعب قال له: “أنا مرتاح جدًا في الأهلي، ووجدت الاحترام والتقدير، فهو نادٍ محترف بمعنى الكلمة، وسعيد جدًا بتلك التجربة الممتازة”.