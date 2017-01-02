مصر.. الأهلي يحذر معلول من ثورة الجماهير

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

وجّه الأهلي المصري برئاسة محمود طاهر، تحذيرًا شديد اللهجة، لعلي معلول، ظهير أيسر الفريق الكروي، خوفًا من غضب الجماهير الحمراء، بعد تردد أنباء عن انتقال اللاعب للترجي التونسي.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة “إرم نيوز”: “حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الفريق على إجراء اتصال هاتفي بعلي معلول، حذّره من التفاوض مع الترجي التونسي، بعدما أبدى رغبة كبيرة في ضمه خلال يناير الجاري”.

وأَضاف المصدر: “يخشى الأهلي من ثورة الجماهير في حالة رحيل معلول إلى الترجي، ويرى الجمهور مع تلك الأنباء، أن القلعة الحمراء كانت مجرد ترانزيت لينتقل معلول من الصفاقسي التونسي إلى منافسه الترجي”.

وتابع: “شدد عبدالحفيظ على معلول بأن يلتزم بتعاقده مع الأحمر، لاسيما وأن إدارة النادي تتشاور مع الجهاز الفني، بشأن مصيره، وهناك خطوط اتصال في موضوعه، ولكن عليه تهدئة الأجواء في تلك الفترة، والتركيز مع منتخب بلاده فقط”.