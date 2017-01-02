مدرب الأهلي المصري يستجيب لطلب مؤمن زكريا

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

طلب حسام البدري، المدير الفني للأهلي المصري، ترضية مؤمن زكريا، لاعب وسط الفريق الكروي ماليًا، بعد تألقه في الفترة الأخيرة، ورفض احترافه في السعودية.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ”إرم نيوز”: “قررت لجنة الكرة الموافقة على طلب حسام البدري، بتعديل عقد مؤمن زكريا، صانع ألعاب الفريق، خلال الفترة المقبلة، بعد رفض احترافه في الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية”.

وأضاف المصدر: “شهدت الأيام الأخيرة، إلحاحًا شديدًا من جانب مؤمن زكريا، على الجهاز الفني، ومدير الكرة سيد عبدالحفيظ، للحصول على موافقتهم لخوض فترة الإعارة في السعودية، أو قطر، لمدة 6 أشهر، إلا أن ذلك قوبل بالرفض التام، من قِبل حسام البدري، لحاجة الفريق له، ويدرس حاليًا إمكانية تعديل عقده، لبقائه في الفريق، وعدم منحه الفرصة للإعارة”.

ومن جانب آخر، قال محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأحمر أنه لم يتلق عروض للاحتراف، مؤكدًا أنه لا يرغب في الرحيل خلال الوقت الحالي، ويريد الفوز بكل البطولات مع الأهلي، سواء الدوري أو الكأس أو بطولة أفريقيا، من أجل الوصول إلى كأس العالم للأندية.