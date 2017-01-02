شباب بلوزداد الجزائري يضم مهاجمًا مقابل 100 ألف يورو

المصدر: الجزائر - إرم نيوز

تعاقد نادي شباب بلوزداد المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، مع محمد أمين حامية، مهاجم وهداف نادي أولمبي المدية، بعقد يمتد موسمين ونصف الموسم.

وأكدت مصادر مطلعة أن قيمة الصفقة وصلت إلى 100 ألف يورو وهو الشرط الذي وضعه أولمبي المدية مقابل التخلي عن لاعبه الذي كان محل اهتمام شبيبة القبائل وشبيبة الساورة.

وتعاقد شباب بلوزداد أيضًا مع أمير مختار لمهان لاعب أولمبي المدية مدة موسمين ونصف الموسم، في انتظار إتمام المفاوضات مع أمير سعيود لاعب نادي اتحاد الجزائر، وأسامة تبي لاعب سريع غليزان، وكريم عريبي مهاجم شباب باتنة.

ويأمل الحاج محمد الرئيس الجديد لشباب بلوزداد، في تشكيل فريق قوي بإمكانه العودة بقوة في المرحلة الثانية من الدوري والذهاب بعيدا في مسابقة الكأس.

يشار إلى أن شباب بلوزداد يحتل المركز الحادي عشر على جدول ترتيب الدوري وفي رصيده 16 نقطة.