رسميًا.. عبدالقادر عمراني مدربًا لشباب قسنطينة الجزائري

المصدر: الجزائر - إرم نيوز

تعاقد نادي شباب قسنطينة، المنافس بدوري المحترفين الجزائري لكرة القدم، رسميًا اليوم الأحد، مع المدرب عبدالقادر عمراني حتى نهاية الموسم الحالي.

وكان عمراني قد استقال الشهر الماضي من تدريب نادي وفاق سطيف، بسبب النتائج غير المرضية التي حققها الفريق، حيث حلّ بدلًا منه المدرب السابق، خيرالدين مضوي.

وأول قرار اتخذه عمراني هو إقامة المعسكر الشتوي بمدينة قسنطينة بدلًا من تونس.

وقال عمراني في مؤتمر صحفي اليوم، إنه يتشرف بتدريب فريق عريق كشباب قسنطينة، لافتًا إلى أنه لمس إرادة كبيرة لدى الجميع من أجل المضي قُدمًا نحو تحقيق أفضل النتائج.

يشار إلى أن شباب قسنطينة يحتل المركز الرابع عشر على جدول ترتيب الدوري الجزائري وفي رصيده 14 نقطة.