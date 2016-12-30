عبدالقادر عمراني يتولى تدريب شباب قسنطينة الجزائري

المصدر: الجزائر - إرم نيوز

توصلت إدارة نادي شباب قسنطينة الجزائري لكرة القدم إلى اتفاق مع المدرب عبدالقادر عمراني للإشراف على تدريب الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال عبدالوهاب سويسي رئيس نادي شباب قسنطينة، في برنامج للإذاعة الجزائرية، اليوم الجمعة، إن الاتفاق مع عمراني تم بصفة نهائية، وإن التوقيع الرسمي على العقد الذي يربط الطرفين سيتم غدًا السبت.

وأشاد سويسي بالمدرب عمراني واعتبره رجل المرحلة، متمنيًا أن تكون مرحلة العودة في صالح شباب قسنطينة.

وكان عمراني استقال قبل 20 يومًا من تدريب وفاق سطيف، ليحل بدلًا منه المدرب السابق للفريق خيرالدين مضوي.

يشار إلى أن شباب قسنطينة يحتل المركز الثالث عشر على جدول ترتيب الدوري الجزائري، وفي رصيده 14 نقطة.