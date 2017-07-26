مدرب الهلال السعودي يشيد بمعسكر الفريق في النمسا (فيديو)

قال الأرجنتيني رامون دياز، مدرب فريق الهلال السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن المرحلة الأولى من معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد كانت قوية واعتمدت على رفع المعدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين.

ويقيم الهلال حاليًا معسكرًا إعداديًا خارجيًا بالنمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

وأوضح دياز، في تصريحات لتطبيق الهلال الرسمي عبر موقع (يوتيوب)، أن اللاعبين مازالوا يشعرون ببعض الإجهاد من المرحلة الأولى، ولكن المباراة الودية التي أجراها الفريق مؤخرا تحرك خلالها اللاعبون بشكل جيد.

وتعادل الهلال في أولى ودياته إيجابيًا أمام بنيفيتو الإيطالي بهدف لكل فريق.

وأشاد دياز بصفقات الهلال الجديدة، حيث قال “اللاعبون الجدد الذين تم التعاقد معهم ظهروا بشكل جيد، ولديهم مهارات كثيرة ومتميزة، إنهم يتأقلمون سريعًا، وسيكونون إضافة قوية للفريق”.

واختتم المدرب الأرجنتيني تصريحاته قائلا “المعسكر يبدو ناجحا جدًا والأجواء جيدة، نتدرب على فترتين، وأصبحنا في المرحلة الأخيرة وبدون شك سيكون هذا المعسكر هو قاعدة انطلاق الفريق نحو الإنجازات في الموسم المقبل”.

يذكر أن الهلال فاز ببطولة الدوري السعودي موسم 2016/2017برصيد 66نقطة.