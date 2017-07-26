براون: الهلال السعودي جاهز لمواجهة نفط الوسط العراقي في البطولة العربية

المصدر: د -ب-أ

أكد خوان بروان، مدرب الفريق الأولمبي لنادي الهلال السعودي، اليوم الأربعاء، أن أداء لاعبيه أمام المريخ السوداني، في مستهل مبارياته بالبطولة العربية لكرة القدم المقامة حاليا بمصر، يمنحهم ثقة ودافعا أكبر لتقديم مستوى أفضل في المسابقة.

ويواجه الهلال فريق نفط الوسط العراقي غدا الخميس في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة للبطولة، حيث يسعى الفريق لتحقيق انتصاره الأول في المسابقة، عقب تعادله 1 / 1 مع المريخ أول أمس الاثنين.

وقال براون، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المباراة، اليوم “نتيجة وأداء لقاء المريخ السوداني ستمنح اللاعبين ثقة أكبر، وسيكون دافعا كبيرا لمواصلة تقديم المستويات الجيدة”.

وأضاف: “لا نريد أن نرفع سقف الطموح بشكل عال، جميع لاعبينا صغار السن باستثناء ماجد النجراني وعبدالكريم القحطاني”.

وواصل: “الثنائي العائد من المنتخب الأولمبي عبدالرحمن اليامي وفهد الرشيدي سيكونا جاهزين بنسبة كبيرة للمشاركة في لقاء الغد”.

وزاد: “لا أريد أن أضغط على اللاعبين فأخصص جزءًا كبيرًا من وقتي لتأهيل اللاعبين نفسيًا كونها المرة الأولى التي يشاركون فيها ببطولة كبيرة”.

واختتم بروان تصريحاته قائلا “الهلال فريق كبير وجماهيره لن ترضى إلا بالعودة بلقب البطولة العربية، ونحن نحاول إرضاء الجماهير، ونعمل بجهد من أجل إسعادها”.

من جانبه، شدد ماجد النجراني، لاعب الفريق، على ضرورة الفوز على نفط الوسط.

وأشار النجراني إلى أن زملاءه قدموا مباراة جيدة أمام المريخ السوداني، رغم صغر أعمارهم وافتقادهم الخبرة اللازمة للعب في مثل تلك البطولات الكبرى.

ويتقاسم الهلال المركز الثاني في ترتيب المجموعة مع المريخ برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتين خلف الترجي التونسي (المتصدر)، فيما يقبع نفط الوسط في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.