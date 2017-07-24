التعادل يحسم مواجهة نادي الهلال السعودي والمريخ السوداني في البطولة العربية

المصدر: د ب أ

خيم التعادل الإيجابي 1/1 على مباراة الهلال بطل الدوري السعودي مع المريخ السوداني اليوم الإثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة العربية للأندية (دوري أبطال العرب) المقامة في مصر.

وتقدم ناصر الدوسري بهدف للهلال في الدقيقة 26 وتعادل بكري عبدالقادر للمريخ في الدقيقة 70.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليقتسما المركز الثاني بفارق نقطتين خلف الترجي التونسي المتصدر برصيد 3 نقاط بعد فوزه في وقت سابق اليوم على نفط الوسط العراقي 1/0.

وسيلتقي الترجي مع المريخ في الجولة الثانية يوم الخميس المقبل بينما يواجه نفط الوسط فريق الهلال السعودي في اليوم ذاته.