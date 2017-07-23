البطولة العربية.. العهد اللبناني يخطف التعادل من النصر السعودي (صور وفيديو)

فرّط النصر السعودي في تقدمه بهدف ليتعادل 1-1 مع العهد اللبناني في بداية مشوار الفريقين في البطولة العربية للأندية لكرة القدم في مصر اليوم الأحد.

وتقدم يحيى الشهري بهدف للنصر في الدقيقة 37، لكن إبراهيما ديوب أدرك التعادل للعهد بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وطالب أحمد الفريدي لاعب النصر، الذي صنع هدف فريقه، بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوطه في المنطقة عقب تدخل من حسين دقيق مدافع العهد، لكن الحكم واصل اللعب قبل أقل من عشر دقائق على نهاية الوقت الأصلي.

وبات رصيد كل فريق نقطة واحدة في المجموعة الثانية التي تضم أيضًا الزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي.

وانطلقت البطولة أمس السبت، وخسر الأهلي المصري 1-صفر أمام الفيصلي الأردني، وفاز نصر حسين داي الجزائري 2-صفر على الوحدة الإماراتي ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وغدًا الاثنين يلعب نفط الوسط العراقي مع الترجي التونسي، بينما يلتقي المريخ السوداني مع الهلال السعودي في المجموعة الثالثة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة فقط بشكل مباشر إلى قبل نهائي البطولة، إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثالث في المجموعات الثلاث.