السعودية.. نادي النصر يقترب من التعاقد مع خاما بيليات

قالت تقارير صحفية سعودية إن الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر سيعقد اجتماعًا خلال الساعات المقبلة، مع وكيل أعمال اللاعب الدولي الزيمبابوي خاما بيليات لاعب صن داونز الجنوب أفريقي بعد وصوله أمس إلى مصر، لحسم صفقة انتقاله من عدمه.

وبحسب ما نقلت صحيفة “الاقتصادية” فإن رئيس النصر قد تلقى وعدًا شرفيًا بتمويل صفقة بيليات ماديًا بعد إصرار إدارة ناديه على دفع ما يقارب 2.5 مليون دولار كحصة للنادي بخلاف حصة اللاعب التي لن تكون عائقًا أمام حسم انتقاله نظرًا لرغبته الكبيرة وتمسكه في تمثيل النادي العاصمي على الرغم من وجود عروض أخرى.

وتسعى إدارة النصر إلى إقناع نظيرتها في النادي الجنوب أفريقي بتقليص مطالباتهم المالية، كون بيليات لم يتبق من عقده مع الفريق سوى 6 أشهر.

وأوضح المصدر أن الدعم الشرفي لصفقة انتقال بيليات تحديدًا نظرًا لما يمتلكه اللاعب من إمكانات فنية عالية.

ومما يعزز إمكانية انضمام بيليات للنادي السعودي هو قيامه بمتابعة حساب النصر الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”

الجدير بالذكر أن بيليات يملك عروضًا من أندية مصرية وروسية إضافة لنادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي الذي ينافس النصر بقوة للحصول على اللاعب.

من جهة أخرى، كشف نادي النصر السعودي عن القميص الذي سيرتديه لاعبو الفريق الأول موسم 2017/2018.

ويتكوّن الطاقم الأساسي من قميص أصفر، وشورت أزرق وجوارب صفراء، في حين جاء القميص الاحتياطي باللون الأزرق بالكامل، مع خطوط صفراء بالرقبة وجانبي القميص.

أما قميص حراس المرمى، فجاء باللون الأسود الكامل.

ويتميز قميص النصر الجديد بخاصية امتصاص السوائل، كما ينظم درجة الحرارة ورطوبة الجسم.

ويستعد النصر للمشاركة في البطولة العربية في مصر، حيث يلعب في المجموعة الثانية التي تضم العهد اللبناني والزمالك المصري والفتح الرباطي المغربي.