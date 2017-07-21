السعودية.. نادي النصر ينفي رغبته بضم البرازيلي سيرينو

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي الأنباء التي نقلتها صحيفة “uol” البرازيلية عن تقدم النادي بعرض لاستعارة اللاعب مارسيلو سيرينو، الجناح الأيمن في فلامينغو البرازيلي.

ويبلغ سيرينو من العمر 25 عاماً ولعب الموسم الماضي معاراً لنادي إنترناسيونال البرازيلي.

وضم النصر حتى الآن أربعة لاعبين أجانب ويتبقى له لاعبان، والمنضمون هم: البرازيليان برونو يوفيني وليوناردو، والظهير الأيسر المغربي سعد لكرو، والمهاجم الليبيري ويليام جيبور.

يذكر أن سيرينو كان مطلوباً العام قبل الماضي في العملاق البرتغالي، نادي بنفيكا قبل أن تتوقف المفاوضات بسبب الأمور المادية.