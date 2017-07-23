وفاة شقيق أسطورة نادي الاتحاد السعودي محمد نور

تُوفي، أمس السبت، هارون نور، شقيق محمد نور، القائد السابق لفريق اتحاد جدة السعودي.

وأصدر نادي الاتحاد، بيانًا جاء فيه: “يتقدم أنمار بن عبدالله الحائلي، رئيس مجلس إدارة النادي، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة أعضاء الشرف ومنسوبي النادي وجماهيره بخالص العزاء وصادق المواساة لقائد الفريق الكروي السابق محمد نور في وفاة شقيقه هارون نور”.

وأضاف البيان: “نسأل المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ومغفرته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان. إنَّا لله وإنا إليه راجعون”.

يذكر أنَّ محمد نور اعتزل الكرة بقرار غير معلن، نتيجة عقوبة اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات بإيقافه 4 سنوات، ويعد محمد نور أحد أبرز اللاعبين السعوديين على مر العصور، وتلقبه جماهير ناديه بالأسطورة.