السعودية.. أزمة في نادي النصر بسبب تجديد عقد أوفيني

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي عن وجود أزمة في تجديد التعاقد مع المدافع البرازيلي برونو أوفيني، بعدما رفض اللاعب العرض النصراوي المقدم إليه لتجديد عقده.

‎وبحسب تلك المصادر فإن رفض أوفيني لعرض النصر لأنه لا يقبل تفعيل البند الخاص بتجديد عقده، بعدما وصله عرض من النصر يقضي بتجديد العقد لمدة عام واحد مقابل حصوله على 1.8 مليون دولار.

‎وطلب أوفيني تجديد ارتباطه بالنصر لمدة عامين على الأقل، شرط أن يحصل على مليوني دولار في العام الأول، على أن يرتفع المقابل المالي إلى 2.5 مليون دولار في العام الثاني.

‎وكان أوفيني قد أثار إعجاب إدارة النصر وجماهير النادي على حد سواء، الأمر الذي دفع الإدارة للإبقاء عليه بفضل مستواه الفني العالي وقدراته التي أفادت الفريق كثيرًا في الموسم الماضي.