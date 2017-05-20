السعودية.. انتخابات نادي الاتحاد الإلكترونية خلال 72 ساعة

‏قالت مصادر خاصة من داخل هيئة الرياضة السعودية أن الإعلان عن الانتخابات الالكترونية لنادي ‫الاتحاد ستكون خلال الـ72 ساعة القادمة بشكل رسمي.

وأعلن في وقتٍ سابق الشرفي المؤثر منصور البلوي عن ترشحه على أن يكون في قائمته العضو الداعم أنمار الحائلي فيما أعلن سابقاً الرئيس الحالي حاتم باعشن أنه لن يدخل الانتخابات.

يذكر أن تلك الانتخابات ستكون الأكبر في تاريخ الأندية السعودية حيث متوقع أن تدر أرقاماً مادية كبيرة.

وتوقع كثيرون أن تدر الانتخابات الإلكترونية لنادي الاتحاد مبالغ يتجاوز الـ100 مليون ريال، متوقعين أن تستهدف الحملة الانتخابية 100 ألف مشجع “ذكور وإناث”، ويعود ذلك إلى الشعبية الكبيرة التي يمتلكها الاتحاد بالإضافة إلى صدارة جماهيره الأكثر حضوراً في المدرجات الرياضية على مدى عامين متتاليين.