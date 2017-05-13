نيس الفرنسي مصمم على ضم مهاجم نادي الهلال السعودي

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير صحفية فرنسية: إن نادي نيس الفرنسي عاقد العزم على ضم المهاجم البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب نادي الهلال السعودي، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وحسبما ورد في صحيفة “ليكيب الفرنسية، فإن إدارة نيس تسعى إلى تعزيز الخط الهجومي للفريق مع احتمال رحيل الإيطالي ماريو بالوتيلي.

وسعت إدارة النادي الفرنسي لضم إدواردو الصيف الماضي لكن الهلال رفض التخلي عن اللاعب بأقل من 9 ملايين يورو، في حين عرضت إدارة نيس مبلغ 5 ملايين.

وسبق للمهاجم البرازيلي اللعب في صفوف نيس على سبيل الإعارة، قادمًا من بورتو البرتغالي، قبل انتقاله إلى الهلال صيف 2015.

وشارك إدواردو (27 عامًا) في 31 مباراة مع الهلال هذا الموسم في جميع البطولات، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 7.