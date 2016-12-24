السعودية.. لجنة الانضباط تعلن عقوبة كارلوس إدواردو

المصدر: إرم نيوز - متابعات

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا بإيقاف البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الهلال لـ 4 مباريات، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.

ويأتي قرار لجنة الانضباط بعد تفوّه اللاعب البرازيلي بعبارات نابية لحكم مباراة الهلال والباطن، محمد القرني خلال الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي.

وتشمل العقوبة مباريات الهلال في جميع البطولات، أي أن إدواردو سيغيب عن مواجهة النصر الاثنين المقبل، في نصف نهائي كأس ولي العهد.

ويحق للهلال واللاعب استئناف العقوبة.

وفرضت كذلك لجنة الانضباط عقوبة 10 آلاف ريال عى أحمد المرزوقي رئيس الأهلي، بعد نزوله للمضمار قبل صافرة نهاية مباراة فريقه أمام الاتفاق.

ووقعت لجنة الانضباط نفس الغرامة على عضو شرف الاتحاد، عبدالله شرف الدين لدخوله أرض الملعب رغم عدم وجود اسمه في لقاء الفتح.