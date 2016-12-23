السعودية.. الهلال يطالب بإبعاد الحكم محمد القرني

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

بعثت إدارة نادي الهلال السعودي، بشكوى لاتحاد الكرة ضد الحكم محمد القرني الذي أدار مباراة الفريق أمام الباطن في الجولة الـ 14 من جميل والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين دون رد.

وقال الهلال في شكواه إن الحكم استفز اللاعبين بسبب الأخطاء التي وقع فيها وأخرجهم عن أجواء المباراة، وهو ما حدث مع اللاعب إدواردو الذي انفعل على الحكم بعد قرار طرده وطالبت بعدم إسناد أي مباراة للحكم يكون الفريق طرفاً فيها.

وكان الحكم محمد القرني قد طرد اللاعب إدواردو بعدما تلفظ عليه وهي المرة الأولى التي يطرد فيها لاعب هلالي منذ أكثر من أربع سنوات إبان المباراة الشهيرة للفريق مع التعاون والذي قادها وقتها الحكم الدولي السابق مطرف القحطاني.

من جهة أخرى، تأكدت جاهزية كل من ياسر الشهراني ونيكولاس ميليسي للمشاركة يوم الإثنين القادم أمام النصر في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة كأس ولي العهد حيث شارك اللاعبان في تدريبات الفريق اليوم فيما اكتفى العابد والقحطاني بالجري حول الملعب.