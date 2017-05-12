السعودية.. فيصل بن تركي يحسم أمر بقائه مع النصر خلال ساعات

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

قال الإعلامي السعودي خالد قاضي، الناقد الرياضي بقناة “24 الرياضية” السعودية: إن الأمير فيصل بن تركي سيعلن استمراره في رئاسة النصر خلال الساعات القليلة القادمة.

وتحدث قاضي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال فيها: “‏عاجل.. الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر سيعلن استمراره خلال الساعات المقبلة بعد تكفل أعضاء شرف vip بتسديد ديون النادي (أثق في مصادري)”.

يذكر أن أحدًا لم يتقدم لخلافة فيصل بن تركي في رئاسة النصر، منذ أن أعلن الأمير مشعل بن سعود رئيس هيئة أعضاء الشرف بالنادي فتح باب التقدم.

وتمنِي جماهير النصر نفسها برحيل الرئيس الحالي التي ترى أنه السبب الرئيسي في ابتعاد الفريق عن منصات التتويج لهذا الموسم.