السعودية.. أسطورة نادي النصر يطالب فيصل بن تركي بالرحيل

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

وجّه أسطورة نادي النصر السعودي، اللاعب الدولي السابق ماجد عبدالله، رسالة لرئيس النادي، الأمير فيصل بن تركي قال فيها: “اطلع بس”.

ودشنت جماهير النصر هاشتاغًا حمل عنوان “اطلع بس” في إشارة لدعمها لمطالب نجمها السابق المنادي برحيل الرئيس الحالي.

‎وأكد نجم النصر السابق أن فيصل بن تركي يحاول إعادة سيناريو الموسم الماضي عندما تقدم باستقالته قبل نهاية الموسم من أجل إحراج المطالبين برحيله، لكنه في الحقيقة يمارس نوعًا من أنواع التمثيل وادعاء الاستقالة.

‎وكان فيصل بن تركي قد أعلن عبر بيان بثه الحساب الرسمي لنادي النصر الشهر الماضي استقالته وتقديم مهلة مدتها 15 يوم لمن يرغب في الترشح لرئاسة النادي وخلافته، حيث انتهت المهلة ولم يتقدم أي مرشح للجلوس على كرسي الرئاسة الساخن في نادي النصر.

‎وطالبت الجماهير النصراوية رئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير مشعل بن سعود بعقد اجتماع شرفي عاجل من أجل حل الأزمة الفريق في هذا التوقيت أو أن يتقدم مشعل بن سعود باستقالته من رئاسة هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر.

#هو_يطلع_بس

جحود ونكران تعودوا عليه لولا الله ثم فيصل بن تركي كان ماشميت حفل الاعتزال للحين

غريب امرهم فيصل يبني ويشتغل وهم يهدمون ويخربون — د.الحماد (@d_le9end) May 6, 2017

قالها الاسطورة #هو_يطلع_بس

طبًعا المطبلين ودهم يتكلمون على الاسطورة لكن مايقدرون هذا الاسطورة وهذا هو من صنع مجد #النصر مع الرمز???? — ﴿‏خالد فارس نجد (@kh20166) May 6, 2017

حينما يتحدث عاشق واسطوره #النصر عن الرئيس ويقول ( #هو_يطلع_بس )اذا هو يعرف كوارث تخفى عن الكثير مجامل على حساب الكيان ادارة ضعيفة وصنع احزاب pic.twitter.com/5PWGUDQyLQ — عبدالمجيد القرعاوي (@majeedgarawi) May 6, 2017

فيصل بن تركي

حقق لهم 3 بطولات يحلمون فيها بعد السنوات العجاف، النصراويين ضد اقالة كحيلان #كلنا_كحيلان #هو_يطلع_بس pic.twitter.com/eK3yKzOj0E — وجـه السـعد ☪ (@hilaly__119) May 6, 2017