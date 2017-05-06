السعودية.. أسطورة نادي النصر يطالب فيصل بن تركي بالرحيل

السعودية.. أسطورة نادي النصر يطالب فيصل بن تركي بالرحيل
المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

وجّه أسطورة نادي النصر السعودي، اللاعب الدولي السابق ماجد عبدالله، رسالة لرئيس النادي، الأمير فيصل بن تركي قال فيها: “اطلع بس”.

ودشنت جماهير النصر هاشتاغًا حمل عنوان “اطلع بس” في إشارة لدعمها لمطالب نجمها السابق المنادي برحيل الرئيس الحالي.

‎وأكد نجم النصر السابق أن فيصل بن تركي يحاول إعادة سيناريو الموسم الماضي عندما تقدم باستقالته قبل نهاية الموسم من أجل إحراج المطالبين برحيله، لكنه في الحقيقة يمارس نوعًا من أنواع التمثيل وادعاء الاستقالة.

‎وكان فيصل بن تركي قد أعلن عبر بيان بثه الحساب الرسمي لنادي النصر الشهر الماضي استقالته وتقديم مهلة مدتها 15 يوم لمن يرغب في الترشح لرئاسة النادي وخلافته، حيث انتهت المهلة ولم يتقدم أي مرشح للجلوس على كرسي الرئاسة الساخن في نادي النصر.

‎وطالبت الجماهير النصراوية رئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير مشعل بن سعود بعقد اجتماع شرفي عاجل من أجل حل الأزمة الفريق في هذا التوقيت أو أن يتقدم مشعل بن سعود باستقالته من رئاسة هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر.

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