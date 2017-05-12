نادي الاتحاد السعودي يتمكن من الاحتفاظ بنجمه فهد الأنصاري

المصدر: إرم نيوز

قالت قناة الكأس القطرية، عبر حسابها على تويتر، إن اللاعب الكويتي فهد الأنصاري سيستمر مع نادي الاتحاد السعودي الموسم المقبل، عقب انتهاء إعارته لهذا الموسم.

وعاد اللاعب إلى ناديه القادسية الكويتي بالفعل.

تأكد استمرار اللاعب الكويتي فهد الأنصاري مع نادي #الاتحاد الموسم المقبل بعد اتفاقه مع إدارة النادي على شروط العقد الجديد pic.twitter.com/KHCSRT6rjd — قناة الكأس (@alkasschannel) May 12, 2017

وغرّد حساب قناة الكأس: “تأكد استمرار اللاعب الكويتي فهد الأنصاري مع نادي الاتحاد الموسم المقبل بعد اتفاقه مع إدارة النادي على شروط العقد الجديد”.

وتأمل جماهير نادي الاتحاد السعوي في استمرار الأنصاري، وزميله المصري محمود عبدالمنعم كهربا.

خاص للكأس..نادي جلاسكو رينجرز توصل إلى اتفاق مع رشيد صوماليا لاعب القادسية الكويتي الذي لعب للغرافة على سبيل الإعارة لضمه الموسم المقبل pic.twitter.com/r98YxAr4Ag — قناة الكأس (@alkasschannel) May 12, 2017

كان نادي القادسية قد طلب مشاركة اللاعب في بقية مباريات الموسم المحلي في الكويت.

إلى ذلك، قالت قناة الكأس أيضًا إن مدافع نادي القادسية الكويتي رشيد صوماليا اتفق مع نادي جلاسكو رينجرز على الانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو المقبل.

ويعد صوماليا أحد أبرز مدافعي الدوري الكويتي.