نادي الاتحاد السعودي يتمكن من الاحتفاظ بنجمه فهد الأنصاري

نادي الاتحاد السعودي يتمكن من الاحتفاظ بنجمه فهد الأنصاري
المصدر: إرم نيوز

قالت قناة الكأس القطرية، عبر حسابها على تويتر، إن اللاعب الكويتي فهد الأنصاري سيستمر مع نادي الاتحاد السعودي الموسم المقبل، عقب انتهاء إعارته لهذا الموسم.

وعاد اللاعب إلى ناديه القادسية الكويتي بالفعل.

وغرّد حساب قناة الكأس: “تأكد استمرار اللاعب الكويتي فهد الأنصاري مع نادي الاتحاد الموسم المقبل بعد اتفاقه مع إدارة النادي على شروط العقد الجديد”.

وتأمل جماهير نادي الاتحاد السعوي في استمرار الأنصاري، وزميله المصري محمود عبدالمنعم كهربا.

كان نادي القادسية قد طلب مشاركة اللاعب في بقية مباريات الموسم المحلي في الكويت.

إلى ذلك، قالت قناة الكأس أيضًا إن مدافع نادي القادسية الكويتي رشيد صوماليا اتفق مع نادي جلاسكو رينجرز على الانتقال إلى صفوفه خلال الميركاتو المقبل.

ويعد صوماليا أحد أبرز مدافعي الدوري الكويتي.

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